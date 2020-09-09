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Уровень безработицы в Южной Корее растет на протяжении шести месяцев подряд

Национальное статистическое управление указывает, что спад вызван последствиями пандемии и рекордно долгим сезоном муссонных дождей

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Число трудоустроенных граждан в Южной Корее сократилось в августе 2020 года на 274 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 27,85 млн человек. Об этом сообщило в среду Национальное статистическое управление Республики Корея.

По данным ведомства, спад продолжается на протяжении шести месяцев. Это самое затяжное сокращение уровня занятости после 2009 года, когда подобная ситуация наблюдалась в период с января по август. Национальное статистическое управление указывает, что спад вызван последствиями пандемии коронавирусной инфекции и рекордно долгим сезоном муссонных дождей.

Статистика также говорит о том, что экономически трудоспособное население в августе сократилось на 267 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 27,949 млн. Уровень безработицы достиг 3,1%, а безработных насчитывалось 864 тыс.

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Республика Корея
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