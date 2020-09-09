Заммэра Сергунина: в Москве возобновили прием заявок на три вида субсидий для бизнеса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы объявило о новом этапе заявочной кампании по трем видам субсидий для малого и среднего бизнеса - компенсации затрат на обучение персонала, выплаты для столичных экспортеров, а также субсидии для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Продлить прием заявок по ряду субсидий попросили сами предприниматели. Еще около 800 компаний готовы подать документы на выплаты в ближайшее время", - сказала Сергунина, слова которой приводит портал мэра и правительства Москвы.

Субсидия на обучение персонала доступна с 15 сентября по 29 сентября, остальные две субсидии - с 15 сентября по 30 октября.

О субсидиях

Субсидия на обучение персонала позволяет возместить до 95% расходов на образовательные услуги - до 120 тыс. рублей на одного сотрудника и до 10 млн рублей в сумме на предприятие. Возмещению подлежат расходы на подготовку или переподготовку кадров по всем категориям, включенным в общероссийский классификатор специальностей по образованию. Этот список утверждает Министерство образования и науки РФ.

Субсидия на экспорт продукции компенсирует до 100% затрат на реализацию за рубежом товаров, услуг или результатов интеллектуального труда. Ее максимальный размер - 3 млн рублей. Кроме того, столичные экспортеры могут обратиться за грантом, размер которого составляет 10% от суммы исполненных контрактов на зарубежные поставки, но не более 10 млн рублей.

Коммерческие коворкинги приглашают подать заявку на субсидию для создания на своей территории центра услуг для бизнеса. Они могут получить денежные средства из бюджета города на его оснащение, приобретение и монтаж оборудования, оплату коммунальных расходов. Максимальный размер выплаты составляет 1 млн рублей.

"Сегодня в столице работает 16 центров услуг для бизнеса во всех округах. Открытие новых точек в коворкингах позволяет формировать разветвленную и доступную инфраструктуру для малого и среднего предпринимательства в столице. Для его представителей сейчас особенно актуальна возможность оперативно получить консультацию по мерам поддержки или оформить документы для решения вопросов", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Прием заявок

Ранее в столице возобновился прием заявок на получение субсидий на инжиниринг, он продолжится до 29 октября. Мера поддержки позволяет компенсировать до 50% затрат на создание нового продукта, модернизацию существующего или расширение производства.

До 1 октября власти столицы продлили прием документов по субсидиям для франчайзи, гостиниц, социальных предприятий, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, для организаций в сфере спорта, развлечений, образования и культуры.

Также решили продлить прием заявок по компенсациям затрат на продвижение продукции с помощью выставок, маркетплейсов или онлайн-сервисов доставки еды.

Ознакомиться с подробными условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий, а также оставить заявку можно на специальном сайте правительства Москвы для столичных предпринимателей. Кроме того, подать документы в электронном виде предприниматели могут на портале mbm.mos.ru через личный кабинет.