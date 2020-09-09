Третью очередь тепличного комплекса "Саюри" в Якутии сдадут в сентябре 2021 года

ТАСС, 9 сентября. Третью очередь круглогодичного тепличного комплекса "Саюри", строительство которой идет на территории опережающего развития (ТОР) "Якутия", сдадут в сентябре 2021 года. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный директор ООО "Звезда Арктики" - управляющей компании тепличного комплекса "Саюри" Сергей Балантайтис.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги рабочей поездки на Дальний Восток, заявил, что предприятия Дальневосточного федерального округа должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей.

"Ожидаемая дата окончания [строительства третьей очереди, которая имеет два этапа] - это сентябрь 2021 года. Численность сотрудников увеличится до 80 человек", - сказал Балантайтис, отметив, что сейчас на предприятии трудятся 63 человека.

Проект реализуется в ТОР "Якутия". Проектная мощность круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" превышает 2 тыс. тонн продукции, в том числе 1,3 тыс. тонн огурцов, 685 тонн томатов, 50 тонн зелени. С начала года предприятие собрало 289 тонн продукции, в том числе 189 тонн огурцов, 93 тонны томата и 15 тонн зелени. Предполагается, что после завершения строительства продукция комплекса охватит 20-25% рынка Якутска, около 10% - всей республики Якутия.

Общий объем инвестиций в комплекс составляет 2 млрд рублей, из которых 0,9 млрд рублей инвестирует Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). Как отметили в фонде, при реализации третьей очереди внедрили инновационные решения для повышения урожайности. "В частности, в теплицах применяется междурядное досвечивание ценоза (дополнительное освещение растений - прим. ТАСС), использован широкий лоток, установлена система дополнительного капельного полива. Модернизация позволит повысить урожайность до 120 кг с квадратного метра в год", - сказал вице-президент ФРДВ Петр Шелахаев.

Проект запустили весной 2016 года с применением технологий, разработанных на японском острове Хоккайдо - в регионе с холодным климатом. Впервые в условиях вечной мерзлоты и экстремально низких температур наладили круглогодичное выращивание огурцов, помидоров и зелени. Реализовали первую и вторую очереди.