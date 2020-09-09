Исследование: продажи отелей за лето упали на 39% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Продажи российских гостиниц в денежном выражении за летние месяцы (1 июня - 31 августа) оказались ниже аналогичного уровня прошлого года на 39%. Об этом сообщается в исследовании IT-компании "Платформа ОФД", которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков компании, продажи российских гостиниц в денежном выражении, включая предоплату, за июнь-август оказались ниже аналогичного уровня 2019 года на 39%. Средний чек в отелях, включая предоплату и дополнительные услуги, составил 3430 руб., на 11% ниже, чем прошлым летом. Регионами-лидерами по объему трат в гостиницах - стали Краснодарский край, Севастополь и Крым, Санкт-Петербург.

Эксперты "Платформы ОФД" связывают низкие результаты продаж гостиниц резким снижением числа деловых командировок, ростом интереса россиян к дачным активностям, походному туризму, а также отдыху с проживанием в частном секторе курортных регионов.

Исследование проводилось на основе данных оператора электронного документооборота ОФД, который ежедневно обрабатывает 40 млн. кассовых чеков - каждый 3-й чек с онлайн-касс в стране. Всего в системе более 27 млрд чеков.