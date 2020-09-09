Источник: Китай отменил международный авиасалон в Чжухае

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Китая из-за пандемии коронавируса решили отменить проведение запланированного на ноябрь в Чжухае международного авиационно-космического салона Airshow China 2020. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил источник в оргкомитете мероприятия.

"Только что получил новости. Шоу отменено из-за эпидемиологической ситуации", - отметил собеседник агентства.

Официальное объявление об отмене авиасалона и возможных сроках его переноса пока не опубликовано.

Эта крупнейшая в КНР экспозиция с участием сотен компаний, в том числе широкого круга оборонных предприятий из России, проходит раз в два года в приморском городе Чжухай (южная провинция Гуандун). В этом году авиасалон планировался с 10 по 15 ноября.

Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическая техника и оборудование, авиаоборудование и вооружение, авиационные и ракетные двигатели, системы управления огнем, противовоздушной обороны, радиолокационная техника, а также навигационное оборудование для аэропортов.