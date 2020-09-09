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Россияне начали отказываться от использования банковских карт в период пандемии

По данным ЦБ РФ, несмотря на снижение активности по картам, во втором квартале кредитные организации выпустили 470 тыс. новых платежных карт
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Количество используемых россиянами банковских карт во втором квартале 2020 года снизилось на 4,5 млн штук, свидетельствуют данные Банка России. Это рекордное за последние несколько лет сокращение банковских карт, находящихся в использовании.

При этом, несмотря на снижение активности по картам, во втором квартале кредитные организации выпустили еще 470 тысяч новых платежных карт, отмечает регулятор.

Кроме того, согласно статистике ЦБ РФ, в апреле - июне наблюдалось общее сокращение количества платежей, совершенных населением и компаниями. Так, всего было проведено 1,203 млрд операций, что на 5,5% меньше показателя первого квартала. Также сократился и общий объем проведенных платежей - на 1,85%, до 477,6 трлн рублей.

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