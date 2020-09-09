Власти Камчатки направили в Совет Федерации идеи по развитию Северного морского пути

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатки представили в Совет Федерации предложения по развитию Северного морского пути (СМП), среди которых - обязательная обратная загрузка лихтеровозов, что позволит повысить качество жизни камчатцев, сообщается в среду на сайте краевого правительства.

В мае врио главы Камчатки Владимир Солодов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением запустить регулярные поставки рыбы по СМП. Глава государства поручил Министерству транспорта РФ, Росатому и другим профильным ведомствам проработать вопрос поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.

"В транспортировке рыбы на центральные рынки Российской Федерации Северным морским путем очень важна обратная загрузка. Доставка по этой артерии даст удешевление товаров, продуктов питания, строительных материалов здесь на Камчатке. Хочу отметить, что президентом РФ передо мной лично поставлена задача работать по удешевлению стоимости жизни на Камчатке. И как раз задействование обратной загрузки - один из прямых механизмов ее решения", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Первый в этом году лихтеровоз "Севморпуть" 8 сентября покинут порт Петропавловска-Камчатского: судно по Северному морскому пути доставит в Санкт-Петербург 5,5 тыс. тонн замороженной рыбной продукции. Ожидаемая дата прибытия в северную столицу - 25 сентября. Власти Камчатки рассчитывают, что количество подобных рейсов будет увеличено до четырех ежегодно.