СП Mail.ru Group и Сбербанка получит 84,7% сервиса "Кухня на районе"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка - O2O - инвестирует в сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе" и получит 84,7% проекта. Об этом говорится в сообщении компаний.

Оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса. Планируется, что сделка будет закрыта до конца четвертого квартала 2020 года. О2О инвестирует часть средств, ранее привлеченных от своих акционеров на развитие бизнеса. Сумму сделки в компаниях не раскрывают.

Сейчас заказать обед из "Кухни на районе" уже можно через Delivery Club.

"Сервис встроится в экосистемы Mail.ru Group и Сбербанка: пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении "Кухни на районе" - в будущем в нем можно будет авторизоваться через VK Connect или Сбербанк ID. Кроме того, мини-приложение "Кухни на районе" уже доступно для пользователей "ВКонтакте", - сказали в Mail.ru Group.

Сейчас у сервиса 34 кухни в Москве, которые готовят еду для жителей своего района. В день оформляется больше 20 тыс. заказов, они доставляются курьерами на велосипедах в течение получаса.

"Кухня на районе" использует IT-систему собственной разработки, чтобы управлять процессами в компании, точно прогнозировать спрос и планировать поставки продуктов. Сейчас в базе более 3 500 рецептов, а в еженедельной ротации - около 100 блюд.

"Кухня на районе" основана в 2017 году. Во втором квартале 2020 года сервис приготовил и доставил в четыре раза больше заказов, чем годом ранее. В 2020 году сервис планирует охватить почти всю Москву и достичь выручки в объеме свыше 3 млрд рублей.