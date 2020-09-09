В Якутии для развития промышленного туризма разработали шесть пилотных проектов

ЯКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Предприятия Якутии разработали прототипы экскурсий для развития промышленного туризма в регионе, сообщила ТАСС в среду генеральный директор национального туристско-информационного центра "Якутия" при региональном Минпредпринимательства Наталья Тюкавкина.

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма было подписано в июле между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и правительством Якутии. АСИ, помимо координации деятельности по разработке новых производственных экскурсий и экспертизе существующих туров, будет курировать обмен аналитическими данными и оказывать информационную поддержку форумов, конференций, совместного участия в выставках и пресс-конференциях, направленных на развитие промышленного туризма в республике.

"Мы предложили шесть пилотных предприятий [для развития промышленного туризма]. Это крупные предприятия - уголь и алмазы - "Колмар" и "Алроса" в Западной и Южной Якутии. Также на территории Якутска - ювелирные компании "ЭПЛ Даймонд" и "Киэргэ", технопарк "Якутия" вместе с ИТ-парком и национальный концерн "Сахабулт", - сказала Тюкавкина, отметив, что выбранные организации позволяют "увидеть Якутию с разных сторон".

На данный момент рекомендации специалистов АСИ внедряются предприятиями. "В сентябре организуем с каждой компанией индивидуальную работу, после апгрейда разработанных прототипов экскурсий в ноябре планируется их презентация для ивент-агентств и туроператоров в Москве с привлечением АСИ. Благодаря работе над этими проектами мы посмотрим, какие механизмы работают, что способствует развитию направления. После реализации этих проектов мы будем привлекать и другие компании. В данный момент мы находимся на этапе внедрения", - добавила собеседница агентства.

Под промышленным туризмом понимается посещение промышленных предприятий туристами или детскими группами, которые могут проводиться для повышения инвестиционной привлекательности, развития МСП, профориентации среди школьников и студентов. Туристов, как правило, привлекает желание поближе познакомиться с регионом с помощью "погружения" в деятельность предприятий. Помимо крупных промышленных предприятий, туристы могут посещать производства субъектов малого и среднего бизнеса.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В июне полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.