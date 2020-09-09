Польша готова предложить ФРГ свою газовую инфраструктуру вместо "Северного потока - 2"

ВАРШАВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Польши может предложить ФРГ свою инфраструктуру для транспортировки газа в случае отказа Берлина от использования газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

"Сейчас нужно рассмотреть разные варианты, если говорить об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли Польша предложить ФРГ возможности газопровода Baltic Pipe вместо "Северного потока - 2".

"Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом", - указал Мюллер.

По его словам, "такие инициативы, как "Северный поток - 2", противоречат идее солидарности и энергетической безопасности".

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство власти Польши намерены к 1 октября 2022 года.