Конкурс на лучший социальный проект года откроется в Подмосковье 14 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Прием заявок от региональных предпринимателей на участие в отборочном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года" начнется с 14 сентября в Подмосковье. Об этом сообщила в среду пресс-служба Мининвеста Московской области.

"С 14 сентября в Подмосковье начинается прием заявок от региональных предпринимателей на участие в отборочном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года". Заявки участников будут рассмотрены членами жюри и экспертным советом, которые и выберут победителей. В этом году в рамках субсидирования затрат на реализацию бизнес-проектов в социальной сфере в бюджете области предусмотрено 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

"В 2019 году, например, подмосковная компания стала победителем всероссийского конкурса в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии". В этом году мы также ожидаем от подмосковных предпринимателей сильных заявок, которые достойно представят наш регион на федеральном уровне", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Прием заявок на участие в отборочном этапе конкурса продлится до 11 октября. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на официальном сайте мероприятия.