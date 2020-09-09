Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,38 рубля

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи на 0,12%, до 76,375 рубля, курс евро - на 0,11%, до 89,905 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:10 мск рубль перешел к росту. Так, курс доллара находился на уровне 76,26 рубля (-0,03%), евро снижается до 89,75 рубля (-0,07%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,28% и достиг 2880,83 пункта, а индекс РТС - на 0,02%, до 1189,69 пункта.

К 10:15 мск российский рынок акций перешел к росту. Так, индекс Мосбиржи находился на отметке в 2889,52 пункта (+0,03%). Индекс РТС торговался на уровне 1194,8 пункта (+0,45%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,2% - до $39,7 за баррель. Нефть сорта WTI опускается на 0,24% и торгуется на уровне $36,67 за баррель.