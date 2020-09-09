Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ упростило доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик", - пояснили в правительстве.

Проверки в этой области проводит Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП). Он инспектирует иностранные производства и формирует отчеты, на основании которых выносятся заключения о соответствии, необходимые для регистрации лекарственных препаратов.

"Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили обнаруженные госконтролерами недочеты, только во время следующей проверки. Теперь же в случае обнаружения несоответствий зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий еще до того, как сформирован инспекционный отчет", - говорится в сообщении кабмина.

Эти корректировки, как ожидают в правительстве, упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок. Кроме того, решение поможет привести российское законодательство в соответствие с Правилами проведения фармацевтических инспекций в ЕАЭС.