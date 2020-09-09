"Ъ": Минфин ожидает мягкую консолидацию бюджета на 2021-2023 годы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов полагает, что "бюджетная консолидация" в проекте бюджета на 2021-2023 годы будет быстрой и относительно мягкой, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы рабочих групп правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Накануне министр финансов Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что в этом году "экономика [России] снизится менее [чем на] 4%, может быть, это будут более позитивные фактические данные по экономике".

Ранее Министерство экономического развития в рабочей версии уточенного макропрогноза улучшило оценку падения ВВП РФ в 2020 году с 5% до 3,9%. Эту версию подтверждал помощник президента РФ Максим Орешкин, который также предполагает падение ВВП России в 2020 году примерно на 4%.

По данным "Коммерсанта", 26 августа подкомиссия комиссии по проектировкам утвердила следующие параметры бюджета на три года: доходы на 2021 год - 18,7 трлн рублей, расходы - 21,5 трлн рублей, дефицит - 2,8 трлн рублей; доходы на 2022 год - 20,6 трлн рублей, расходы - 21,9 трлн рублей, дефицит - 1,3 трлн рублей; доходы на 2023 год - 22,3 трлн рублей, расходы - 23,7 трлн рублей, дефицит - 1,4 трлн рублей. Однако, в 2021 году расходы и дефицит бюджета не вписываются в бюджетное правило (направлено на сдерживание чрезмерного роста расходов бюджета - прим. ТАСС), поэтому Минфин уже опубликовал проект поправок к Бюджетному кодексу, легализующих это отступление.

Более того, сокращение части расходов и улучшение показателей по ВВП, дают бюджету возможность потратить дополнительные 543 млрд рублей в 2021 году, 424 млрд рублей в 2022 году и 725 млрд рублей в 2023 году. Впрочем, заявленные дополнительные запросы ведомств на расходы значительно больше: 1,4 трлн рублей на 2021 год, на 1,2 трлн рублей на 2022 год и на 1,2 трлн рублей на 2023 год.

Отмечается, что "закрытая часть" бюджетных расходов существенно сократится (на 56-66 млрд рублей в год). Средства, скорее всего, пойдут на восстановление расходов Минобороны РФ, который являлся главным "донором" бюджетной консолидации на 2021 год. Под сокращение попадут две основные госпрограммы - "Экономическое развитие" (на 421 млрд рублей ассигнований на "ковидные", условно безвозвратные, кредиты отраслям) и "Развитие радиоэлектронной промышленности" (на 115 млрд рублей и 168 млрд рублей в 2022-2023 годах).