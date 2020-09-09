В ФАС не видят причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Результат исследования показал, что прямая корреляция между объемами производства подсолнечника и ценами на подсолнечное масло как в оптовом, так и в розничном звене отсутствует. Для розничного рынка подсолнечного масла последние пять лет характерна стабильность ценовой ситуации вне зависимости от объемов производства исходного сырья", - приводятся в сообщении слова начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Ларисы Вовкивской.

Кроме того, по данным антимонопольной службы, российский рынок растительных масел с 2012 года является профицитным: в 2019 году при общем объеме внутреннего потребления растительных масел в 3,6 млн тонн объем экспорта составил 4,4 млн тонн. При этом в структуре экспорта растительных масел 70% занимало подсолнечное масло.

"Существующий баланс производства и потребления подсолнечного масла не дает оснований полагать, что в результате сокращения производства подсолнечника на внутреннем рынке возможен дефицит подсолнечного масла. С точки зрения антимонопольного законодательства рынки разливного и бутилированного растительного масла являются конкурентными с большим количеством участников и зарегистрированных брендов", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Павел Заборщиков.

Как показали консультации ФАС с Минсельхозом России, для этого рынка характерны отказы в поставках сырья в рамках заключенных договоров с его переработчиками в случае изменения конъюнктуры рынка. Одним из возможных вариантов системного решения такой проблемы ФАС видит в развитии биржевой торговли сырьем для маслопереработки, поскольку биржа позволяет обеспечить высокий уровень гарантий выполнения обязательств по заключенным договорам, заключил Заборщиков.

Ранее сообщалось, что эксперты компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, ожидают роста стоимости подсолнечника на 20% из-за неурожая этой культуры. Аналитики прогнозируют, что в этом года Россия соберет 11,8 млн т маслосемян, что на 23% меньше, чем годом ранее. Основной причиной этого являются неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на Юге России. При этом, по данным Минсельхоза, валовой сбор подсолнечника в текущем сезоне позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке.