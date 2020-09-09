Власти Якутии намерены завершить строительство моста через Лену в 2024 году

ЯКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии намерены построить автомобильный мост через реку Лену в 2024 году, сообщил журналистам в среду и.о. первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.

Ранее сообщалось, что мост спроектируют в течение 2020-2021 годов, строительство планировалось на 2021-2025 годы.

"Было соответствующее поручение от вице-премьера [РФ Марата] Хуснуллина, чтобы мы сократили сроки строительства. Мы на самом деле нашли возможность в 2024 году это строительство завершить", - сказал Бычков.

Он отметил, что в 2020 году финансирование проекта из федеральных средств не планировалось. "В этом году полностью финансирование идет за счет концессионера. В следующем году и республиканские средства предусмотрены, в этом году [тоже] - уже сейчас реализуется подготовка территории, подготовка земельных участков", - добавил Бычков.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Его строительство вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн т в год.

По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км. Победителем торгов по строительству проекта стал консорциум группы "ВИС" и "РТ - развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") - "Национальная инфраструктурная компания". Точный размер капитальных затрат будет определен по итогам проектирования и прохождения федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей. Ленский мост включен в проект Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.