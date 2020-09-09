Липецкие аграрии с начала года экспортировали за рубеж продукции на $376 млн

ЛИПЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Липецкой области за восемь месяцев этого года экспортировали за рубеж продукцию на сумму свыше $376 млн. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"За восемь месяцев текущего года область поставила на зарубежные рынки продовольственных товаров и сельхозсырья на $376 млн, это на 72% больше, чем за восемь месяцев прошлого года", - сказал Артамонов. В частности, речь идет о продукции масложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

"По большинству направлений экспорта регион опережают только Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Кубань", - подчеркнул Артамонов. Он напомнил, что ранее федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России опубликовал рейтинг регионов по шести основным направлениям экспорта продукции АПК за восемь месяцев 2020 года. "Липецкая область по трем позициям вошла в топ-10 регионов-экспортеров", - заключил глава обладминистрации.

В рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" для каждого региона страны установлен свой показатель объема экспорта. В частности, для Липецкой области в нынешнем году это $276,2 млн. "За восемь месяцев с начала года мы этот показатель уже перевыполнили на 40%, всего же по итогам года наши сельхозпроизводители рассчитывают отправить за рубеж продукции на сумму не менее $450 млн", - заметил Артамонов.