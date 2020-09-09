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ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 5,6 млрд руб.

С 10 марта 2020 года Банк России проводит упреждающие продажи валюты

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 8 сентября на сумму 5,6 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 171 млрд руб.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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