Bloomberg: Илон Маск потерял за сутки $16,3 млрд и выпал из топ-5 богатейших людей мира

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, лишился за прошедшие сутки $16,3 млрд, что стало самым крупным однодневным падением в истории рейтинга богатейших людей мира. Об этом в среду сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, основным фактором снижения состояния Маска стало резкое падение стоимости акций Tesla. Накануне на закрытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи они потеряли практически одну пятую своей цены, упав на 21%.

Таким образом, по подсчетам агентства, состояние американского миллиардера составило $82,3 млрд. Это позволило Маску занять лишь шестую строчку в списке самых обеспеченных людей мира, уступив пятое место американскому предпринимателю Уоррену Баффету ($82,4 млрд).

Ежегодный рейтинг самых богатых американцев, как подчеркивает Bloomberg, по-прежнему возглавляет глава крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается примерно в $186 млрд. На второй позиции, по информации агентства, расположился основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс со $121 млрд. Третье место занимает глава компании Facebook Марк Цукерберг ($103 млрд).

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.