Исследование: россияне готовы работать без выходных за 64 млн рублей в месяц

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россияне готовы работать без выходных в среднем за 64 млн рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".

"Россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых. Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то в среднем опрошенным будет достаточно 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что зачастую женщины хотели бы зарабатывать меньше мужчин, для отказа от выходных и отпусков им потребуется почти в 2,5 раза больше денег - 89 млн рублей в месяц против желаемых мужчинами 35 млн рублей.

"Если же не ограничивать фантазии россиян, то посвятить все свое время работе они готовы за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей", - отмечается в исследовании.

Опрос проводился с 3 по 6 сентября среди более 3,5 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.