{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтруд поддержал идею создания рабочей группы по вопросам в сфере занятости

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минтруд РФ поддержал инициативу создания рабочей группы по модернизации законодательства в сфере занятости. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости.

"Минтруд России всегда открыт к сотрудничеству. Мы тесно взаимодействуем с нашими социальными партнерами. Активно обсуждаем наши предложения и инициативы с экспертным сообществом. Продуктивное и плотное сотрудничество налажено с партией "Единая Россия". Инициативу о создании рабочей группы по вопросам занятости мы поддерживаем. Такая группа станет оформлением статуса уже сложившихся партнерских отношений", - сообщили в министерстве.

Теги
Россия
Песков: экономика РФ захеджирована от рисков, вызванных волатильностью в мировой экономике
Читать полностью