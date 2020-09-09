Минтруд поддержал идею создания рабочей группы по вопросам в сфере занятости

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минтруд РФ поддержал инициативу создания рабочей группы по модернизации законодательства в сфере занятости. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости.

"Минтруд России всегда открыт к сотрудничеству. Мы тесно взаимодействуем с нашими социальными партнерами. Активно обсуждаем наши предложения и инициативы с экспертным сообществом. Продуктивное и плотное сотрудничество налажено с партией "Единая Россия". Инициативу о создании рабочей группы по вопросам занятости мы поддерживаем. Такая группа станет оформлением статуса уже сложившихся партнерских отношений", - сообщили в министерстве.