Нижегородские власти рассматривают вариант выпуска облигаций для модернизации транспорта

ТАСС, 9 сентября. Власти Нижегородской области рассматривают возможность использования инфраструктурных облигаций в рамках работы по модернизации транспортной инфраструктуры в Нижегородской агломерации. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Глеба Никитина и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, которая прошла в Москве.

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Нижегородская области и ВЭБ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации транспортной инфраструктуры региона.

"Совместно с ВЭБ.РФ была разработана стратегия развития транспортной системы. Одно из главных направлений - закупка нового подвижного состава - автобусов, трамваев, троллейбусов, а также модернизация трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, в том числе строительство новых трамвайных линий. Осуществить трансформацию транспортной системы можно было бы с использованием механизма инфраструктурных облигаций", - цитирует пресс-служба Никитина.

Глава региона также предложил совместно проработать возможность выпуска инфраструктурных облигаций при строительстве новых станций метро в Нижнем Новгороде.

Власти Нижегородской области совместно с ВЭБ.РФ планируют подготовить технико-экономическое обоснование стоимости затрат на модернизацию городского электротранспорта. Это повысить точность финансовой модели проекта и упростит привлечение потенциальных инвесторов и заключение концессионного соглашения, отметили в пресс-службе.