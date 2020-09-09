Минтранс: тариф "Платона" не будет заморожен или отменен из-за пандемии коронавируса

СОЧИ, 9 сентября./ТАСС/. Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" не будет заморожен или отменен, несмотря на трудности, с которыми столкнулись грузоперевозчики из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"Такая дискуссия не ведется. Вот эти попытки приостановить или отменить "Платон" на данный момент они, может быть, точечно чью-то проблему решат, но, с точки зрения экономической цепочки, это намного больший вред приносит. Потому что мы останавливаем дорожные работы, финансирование строительных компаний, - сказал он. - У нас и так на сегодня тариф гораздо ниже обоснованного, который был изначально предложен при создании системы. О повышении его речи сегодня не идет, но о том, чтобы его снижать, конечно, тоже не задумываемся".

По ранее озвученному прогнозу Росавтодора, тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2021 года может быть повышен с 2,2 руб. до 2,31 руб. за 1 км вместо запланированных ранее 2,35 руб. В дальнейшем Минтранс планирует ежегодно индексировать тариф на размер годовой инфляции.

Волков также отметил, что вопрос распространения "Платона" на региональные автодороги продолжает прорабатываться, но не является приоритетным. "Мы всегда рассматриваем различные подходы по финансированию дорожной отрасли, - рассказал он. - Неизбежно, что отрасль будет переходить к системе "пользователь платит". Возможно, это будет не самый быстрый путь, но, наверное, к этому мы перейдем. И вот в комплексе всех этих решений - "пользователь платит" - региональный "Платон", он, конечно, тоже прорабатывается, но сегодня у нас есть более насущные проблемы, в том числе по развитию отрасли, по поддержанию потребительского спроса, и региональный "Платон" сегодня в повестке не стоит".

О системе

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано свыше 1,34 млн большегрузов, в федеральный дорожный фонд перечислено более 108 млрд руб.