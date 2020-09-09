На пострадавшие от паводка дороги Ромненского района в Приамурье выделили 214 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Более 200 млн рублей выделено из федерального бюджета на ремонт дорог в Ромненском районе Амурской области, которые пострадали во время паводка, сообщает в среду пресс-служба министерства транспорта Амурской области.

"В этом году поступила федеральная поддержка - 214 млн рублей направлено на региональные дороги Ромненского района, основной объем будет выполнен до конца года. Сейчас в поездке [в Ромненский район] отметили участки, которые необходимо включить в план на следующий дорожный сезон", - приводит слова начальника ГКУ "Амурупрадор" Алексей Карпенко пресс-служба министерства транспорта.

Глава Ромненского района Анатолий Опаленко ТАСС рассказал, что в план ремонта дорог включены участки, которые пострадали от подтоплений в 2018, 2019 и 2020 годах. Некоторые из них, например, как в селах Знаменка, Святорусовка, Морозовка, в период паводка подтапливаются ежегодно. "Кроме того, принято решение и готовится конкурсная документация на оборудование в селе Знаменка на протяжении 6 км водоотводного канала от затопления реки Белая", - сказал собеседник ТАСС.