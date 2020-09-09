Общественную приемную бизнеса по вопросам экономических нарушений открыли в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Общественная приемная при бизнес-омбудсмене Москвы по вопросам нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности открылась в четверг в центре столицы. Специалисты приемной будут оказывать бизнесменам безвозмездную юридическую поддержку.

"Несмотря на то, что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы уже есть общественные приемные, мы решили открыть отдельную приемную, которая будет специализироваться на экономических нарушениях и преступлениях. Дело в том, что большая часть обращений в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей касается незаконного уголовного преследования по экономическим статьям, в том числе по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сейчас в восьми столичных следственных изоляторах в ожидания суда находятся 1,2 тыс. предпринимателей, обвиняемых по этой статье", - сказала ТАСС бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева на открытии общественной приемной.

Она считает, что столичные предприниматели в этой приемной смогут получить не только юридическую поддержку, но и повысить свою правовую грамотность.

Руководителем общественной приемной назначен управляющий партнер одного из столичных адвокатских бюро Олег Матюнин. Он уточнил журналистам, что консультирование предпринимателей будут осуществлять около 150 юристов и адвокатов бюро. Приемная располагается по ул. Малая Дмитровка, дом 20.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева. Всего в Москве на данный момент действует 13 общественных приемных при городском бизнес-омбудсмене.