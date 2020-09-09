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Пандемия COVID-19
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Россия договорилась о поставках 32 млн доз вакцины "Спутник V" в Мексику

Начало поставок ожидается в ноябре 2020 года
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific заключили соглашение о поставках в Мексику 32 млн доз российской вакцины "Спутник V", следует из сообщения фонда.

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Отмечается, что начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов.

В рамках соглашения Landsteiner Scientific займется дистрибуцией вакцины на территории Мексики в качестве партнера РФПИ.

"Мы договорились о поставке значительной партии вакцины "Спутник V" в Мексику, по ее результатам около 25% населения Мексики сможет получить доступ к эффективной и безопасной вакцине", - отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.

11 августа вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

Теги
МексикаРоссияПандемия COVID-19
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