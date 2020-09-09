Стоимость Urals в Европе впервые с начала лета опустилась ниже $40 за баррель

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе опустилась ниже $40 за баррель вслед за котировками Brent на фоне ограниченного спроса на сырье и опасений второй волны пандемии, говорится в отчете Argus.

"Переработчики во многих регионах мира снизили загрузку предприятий в связи с уменьшением доходности работы и накоплением больших объемов готовой продукции", - пишут эксперты агентства. Такая ситуация подтолкнула Саудовскую Аравию снизить цены на октябрьские партии нефти с поставкой в Европу и Азию до наименьшего уровня с мая, что послужило для трейдеров сигналом о заметном снижении спроса. "Вслед за Saudi Aramco уменьшили контрактные цены и другие поставщики с Ближнего Востока и Северной Африки", - отмечают в Argus.

Цена на Urals в Северо-Западной Европе во вторник снизилась на $2,1, до $38,24 за баррель (cif Роттердам). Скидка по отношению к Brent увеличилась до $0,15 за баррель (cif Роттердам). Стоимость Urals в Средиземноморье снизилась на $2,05, до $38,74 за баррель (cif Аугуста). Премия к Brent сохраняется на уровне $0,35 за баррель (cif Аугуста).