Центр законодательных инициатив предпринимателей создан при бизнес-омбудсмене Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Центр законодательных инициатив создан при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве. Его задачей станет разработка и продвижение инициатив по улучшению условий ведения бизнеса, сообщила в среду ТАСС столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

"Мы назвали новый институт в экосистеме уполномоченного "Центр законодательных инициатив". Его возглавил заслуженный юрист РФ Владислав Гриб. Задачей центра станет разработка и продвижение законодательных инициатив, которые направлены на улучшение условий ведения бизнеса, улучшение инвестиционного климата, снятие барьеров для предпринимательской деятельности", - сказала она.

По словам Минеевой, сейчас в состав центра входят десять общественных уполномоченных при бизнес-омбудсмене Москвы. В ближайшее время предполагается расширить состав участников, в том числе пригласив депутатов Мосгордумы и Госдумы.

Одной из первоочередных задач экспертов станет доведение до принятия тех законодательных инициатив, которые были представлены в докладе бизнес-омбудсмена Москвы мэру столицы Сергею Собянину и рекомендованы для дальнейшей проработки в течение 2020 года.

В их числе инициативы о "расширении полномочий прокурора при рассмотрении ходатайств следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", "дифференциации размеров административных штрафов для различных категорий субъектов предпринимательской деятельности", "ликвидации заградительных тарифов банков", "расширение мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих объекты культурного наследия" и другие.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева.