Центральная водогрейная котельная Воркуты переведена с мазута на газ

СЫКТЫВКАР, 9 сентября. /ТАСС/. Центральная водогрейная котельная моногорода Воркуты в Республике Коми переведена с мазута на природный газ. Один из главных энергообъектов заполярного города принял газ из транспортной системы ПАО "Газпром" и начал его сжигать в качестве основного топлива, что даст новые возможности для развития Воркуты, Инты, сообщила в среду компания "Т Плюс".

"Воркутинская Центральная водогрейная котельная ПАО "Т Плюс" приняла газ из транспортной системы ПАО "Газпром" и начала его сжигание в качестве основного топлива", - говорится в сообщении.

Газификация одного из главных теплоисточников города проведена во исполнение поручения президента РФ от октября 2016 года. "Т Плюс" в 2018 году обеспечила готовность энергообъекта, использовавшего в качестве основного топлива мазут, к приему газа. Работы проведены в полном объеме и в установленный срок. Стоимость проекта составила почти 250 млн рублей.

Поскольку Воркутинская ЦВК находится в черте города, ее перевод на газ благоприятно повлияет на экологическую обстановку. Кроме того, повысится качество теплоснабжения потребителей за счет выравнивания гидравлического режима в тепловых сетях.

Вторым этапом газификации энергетики Воркуты станет перевод на газ угольной Воркутинской ТЭЦ-2. Работы на ней близятся к завершению. Угольную Воркутинскую ТЭЦ-1 после завершения газификации основных энергоисточников города планируется вывести в резерв.

Надежно и без черного снега

По словам принявшего участие в церемонии замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака, перевод энергообъектов Воркуты на газ повысит уровень жизни населения, улучшит экологическую ситуацию в городе. "Это принесет новые технологии и обновит инфраструктуру Воркуты, Инты и Республики Коми в целом. Следом будет Воркутинская ТЭЦ-2 (через год - прим. ТАСС), не за горами город Инта, все эти блага в первую очередь делаются для жителей республики", - сказал Грабчак.

Как отметил гендиректор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер, для энергетиков решен вопрос надежности энергоснабжения заполярного города. Котельная обрела второе топливо, это огромный вклад в экологическую ситуацию, поскольку переход на газ снизит объем выбросов в атмосферу.

"Сегодняшнее событие доказывает, что Воркуте быть. Это другая экология и другое качество, стабильность и безопасность для эксплуатантов. Станет чище снег и воздух, жители не будут испытывать задымление после сжигания мазута. Мы же еще стремительно предъявляем себя как территорию для экотуризма, и Воркута, как один из кластеров экотуризма с черным снегом, - это неправильно", - сказал врио главы Республики Коми Владимир Уйба.

По его словам, подготовка к отопительному сезону идет независимо ни от чего, строго по графику. "Мониторим ежедневно все подключения, никаких сбоев не будет. В Воркуте в июле только закончили отопительный период, а 28 августа его начали, то есть был небольшой период подготовки. Но все в графике, мы это четко отслеживаем", - подчеркнул руководитель региона.