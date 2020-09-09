"Камаз": беспилотный транспорт появится на общих дорогах в России не ранее 2027 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Внедрение беспилотного транспорта на дорогах общего пользования в России начнется не раньше 2027-2030 годов, считает главный конструктор инновационных автомобилей научно-технического центра "Камаза" Сергей Назаренко.

"Некий консенсус-прогноз, на наш взгляд, - это 2027-2030 год… Автомобильные роботы появятся на дорогах общего пользования, в этом диапазоне. Мы тоже готовимся к этому, проводим различные испытания", - сказал он, выступая на "Иннопроме".

По словам Назаренко, компания разрабатывает несколько моделей беспилотных грузовиков разной грузоподъемности и при этом считает перспективным использование беспилотного транспорта при карьерных перевозках. "Грузоподъемностью от 30 до 120 т машины в разработке находятся, именно в роботизированном исполнении", - уточнил он.

Компания испытывает автомобили на закрытых территориях - полигонах, на внутренней территории, проводит заезды беспилотных машин на "зимних" дорогах на удаленных территориях. Также компания планирует в ближайшее время провести тестовые заезды своих беспилотников на дальние расстояния на маршрутах Казань - Набережные челны, Нижнекамск - Набережные челны и, возможно, Москва - Набережные челны.

При этом, как отметил руководитель практики по работе с транспортными предприятиями, KPMG в России и СНГ Сергей Казачков, даже в случае начала активного внедрения беспилотников в 2027-2030 годах количество таких автомобилей будет небольшим. "Полностью жить в мире, где все ездят и не нужно держаться за руль - это может быть 2060 год. Мы с вами и в 2030 году будем, к сожалению, держаться за руль", - сказал он.

По данным опроса участников рынка, в 2030 году треть производимых в мире автомобилей будет бензиновыми, при этом в 2040 году 25% выпущенных машин будут водородными, сообщил Казачков.