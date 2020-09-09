Производство гранулята начал крупнейший на юге России изготовитель пластиковой упаковки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Крупнейший на юге России производитель пластиковой упаковки "Атлантис-Пак" открыл новую линию по производству гранулята из побочного продукта, полученного в процессе работы действующих линий предприятия. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе "Группы Агроком", в которую входит предприятие.

"Первая промышленная партия гранулята "Амигран" выпущена в конце августа. В качестве сырья используются побочные продукты, полученные в процессе работы экструзионных линий предприятия. Результатом переработки является композиционный полимерный материал в виде гранул", - сообщили в пресс-службе, отметив, что новый проект является частью стратегии компании в сфере бережливого производства и охраны окружающей среды.

Производственная мощность новой линии составляет до 5 тыс. тонн гранулята в год, отметили в пресс-службе. Гранулят предназначен для изготовления технических изделий и предметов народного потребления. Это могут быть трубы, горшки для рассады, электротехнические коробки, пленки для сенажа, ящики и другие продукты.

По словам генерального директора компании "Атлантис-Пак" Игоря Переплетчикова, идея перерабатывать побочный продукт возникла на предприятии давно. Сложность состояла в отсутствии необходимых технологий и оборудования. "Сегодня переработка вторичного сырья стремительно развивается, появился рынок. Мы уверены, что наш гранулят будет востребован. Проект позволит "Атлантис-Пак" получить дополнительную прибыль, снизить затраты на производство новых товаров, сократить воздействие предприятия на внешнюю среду", - сказал Переплетчиков.

Как отметили в пресс-службе, система переработки побочных продуктов разработана австрийской компанией по заказу ростовского производителя. Первый заказ на поставку гранулята поступил от производителя полимерных материалов для предприятий аграрного сектора. "Атлантис-Пак" планирует запустить также собственное производство изделий технического и бытового назначения из гранулята.

По словам заместителя губернатора - министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокина, реализуемый "Атлантис-Пак" проект имеет большое значение для региона. "Проект реализуется поэтапно и имеет импортозамещающую направленность, поскольку в России отсутствует аналогичное производство. Совокупный объем инвестиций - более 3 млрд рублей, из которых уже освоено 2,1 млрд рублей, в то числе в текущем году 401 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 188 новых рабочих мест", - сказал ТАСС Сорокин.

О компании

"Атлантис-Пак" (входит холдинг "Группа Агроком") занимается производством этикеточной продукции, пластиковой упаковки для мясной и молочной отраслей. Поставляет продукцию в 91 страну - страны СНГ, Северной и Южной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Африки. В настоящее время у компании работает завод по производству барьерных пленок для скоропортящихся продуктов в Ростовской области, а также производственный и конвертинговый центр в Чехии.