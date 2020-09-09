Корейская компания направит 5 млрд рублей на создание кондитерского завода под Тверью

ТАСС, 9 сентября. Корейская компания "Орион интернейшнл евро" до 2022 года инвестирует 5 млрд рублей в строительство завода кондитерских изделий в Калининском районе Тверской области, на производстве будет открыто около 350 рабочих мест. Закладка камня на месте возведения предприятия состоялась в среду, сообщила пресс-служба правительства региона.

"9 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль заложили камень на месте строительства объекта. На первом этапе строительства проекта планируется запуск семи-восьми производственных линий с различными видами кондитерских изделий. Ввод объекта в эксплуатацию предполагается в декабре 2022 года, далее предусмотрено возведение еще трех производственных зданий. Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 5 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Для возведения завода предоставлена площадка у деревни Кривцово Калининского района рядом с трассой М-10 "Россия", сейчас ведутся подготовительные земляные работы, подписан договор о начале строительно-монтажного этапа возведения. "Сегодня мы положили начало развитию новой очереди производства продукции в Тверской области. К 2026 году здесь будет работать порядка 350 человек. Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Из бюджета региона запланировано выделить 65 млн рублей на строительство подъездной дороги к предприятию, также компания сможет получить субсидии по налогам на имущество и на прибыль, начиная с 2024 года, сумма бюджетной поддержки по этому направлению составит около 340 млн рублей. По данным пресс-службы, налоговые отчисления компании в бюджет за тот же период по прогнозам превысят 850 млн рублей. "Правительство региона оказывает нам большую помощь в реализации данного проекта. Мы очень надеемся, что запустим завод в срок и обеспечим Тверскую область новыми рабочими местами, - отметил Пак Чонг Рюль.

ООО "Орион интернейшнл евро" - головная компания группы "Орион" в России. Офисы корейской фирмы открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в Новосибирске и Твери. Завод в Твери работает с 2006 года, объем инвестиций в проект составил 40 млн долларов, его производительность - до 7 тыс. тонн кондитерских изделий в год, трудоустроено более 330 человек.