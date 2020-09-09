Любимова заявила, что молодым творцам необходимо помогать реализоваться в РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова считает необходимым создавать для творческой молодежи возможности развития внутри страны, чтобы у них не было необходимости эмигрировать. Об этом она заявила в среду в ходе экспертной дискуссии в ТАСС по треку "Новая молодежная повестка" форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

"Долгие годы не хватало ощущения возможностей. Я вам говорю как руководитель профильного ведомства: творческим людям надо только давать возможность, и тогда людям захочется остаться дома и творить рядом со своими близкими и родными людьми, не становясь перелетными птицами", - отметила Любимова.

По словам министра, молодежь делает правильно, заявляя о своих правах и требуя пути реализации. "Это очень правильно, когда молодые ребята говорят, что всего крайне недостаточно, всего не хватает, что финансирования мало, что проектов мало. Для этого возраста правильно требовать, желать большего, заявлять о себе. А нам - успевать под них подстраиваться. Это лишний раз доказывает, что все хорошо", - сказала она.

Любимова уточнила, что со своей стороны Министерство культуры поддерживает молодежь как в рамках национального проекта "Культура", так и через активности, создаваемые подведомственными учреждениями культуры. Особенно активны в этой работе музеи. "Существует большое количество секций. Это возможность на постоянной основе людям, которые живут рядом, ходить в музей, как в группу продленного дня. Для разного возраста существует огромное количество проектов: можно прийти самостоятельно, с бабушками и дедушками", - рассказала министр.

"Очень много людей, которые проходили через творческие мастерские, КВН, студенческие и школьные театры, писали стихи, становились крупными финансистами, экономистами, политическими деятелями, учеными. Необязательно, чтобы все потом становились режиссерами, художниками, но это формирует развитую, свободную личность, которая потом возглавляет крупные компании, не боится рисковать, любит нестандартный подход, у которой креативный подход к решению, казалось бы, нерешаемых задач", - заметила Любимова.

Форум "Сильные идеи для нового времени" планируется провести 11 и 12 ноября в Сочи. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. ТАСС является стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.