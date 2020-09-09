Идеи развития социальной сферы и молодежи лидируют в заявках к форуму АСИ и Росконгресса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Наибольшее число идей к форуму "Сильные идеи для нового времени", который проведут в ноябре Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, пришли на направления, касающиеся новой социальной стратегии и новой молодежной повестки. Об этом сообщила в среду глава АСИ Светлана Чупшева на экспертной дискуссии "Самореализация молодежи в креативных индустриях", которая прошла на площадке ТАСС.

"Мы сами не ожидали, что форум вызовет такой огромный ажиотаж по всей стране. Потому что 156 тысяч человек, которые зарегистрировались на платформе, это население целого города. На данный момент 12 тысяч идей поданы по основным трекам. В лидерах - социальная сфера и молодежь", - сказала она.

По ее словам, АСИ проводит различные социологические опросы населения и бизнеса, в том числе по оценке качества жизни в регионах. "И в топ-3 потребностей входит самореализация и реализация собственных идей", - сказала она, добавив, что у школьников, студентов и молодых специалистов "запрос на это особенно высокий".

Прием идей к форуму "Сильные идеи для нового времени" продлится до 10 сентября. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономика, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка. Все идеи оцениваются экспертами и проходят народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры форума, российские и международные эксперты в режиме онлайн вместе с авторами корректируют и дополняют идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах.

В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят федеральным и международным экспертам на форуме "Сильные идеи для нового времени" в ноябре в Сочи. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты будут размещены в библиотеке "умных решений" "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

Организаторы форума - АСИ и Фонд Росконгресс. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.