Первую очередь фармацевтического производства "Биокада" ввели в строй в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первая очередь фармацевтического производства, созданного ЗАО "Биокад" в рамках офсетного контракта, заключенного с правительством Москвы, вводится в эксплуатацию на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" ("Алабушево") в Зеленограде. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

"В ОЭЗ "Технополис "Москва" работает около 5000 человек. Общие вложения инвесторов - около 45 млрд рублей. Алабушевская площадка также развивается, здесь проложены все инженерные коммуникации, сделано благоустройство, и на сегодняшний день уже реализован целый ряд проектов. Одни из самых интересных проектов здесь реализуются в рамках офсетных контрактов", - сказал Собянин. По словам мэра, до настоящего времени город заключал контракты на поставку лекарств по 44-му федеральному закону.

"Это обычные контракты, которые длились от нескольких месяцев до года. Затем мы оставались при своих интересах, производители при своих. Это никак не стимулировало развитие долгосрочных инвестиций в развитие медицинских технологий, фармацевтики и так далее", - отметил Собянин.

Он рассказал, что с внедрением офсетных контрактов стало возможно заключать долгосрочные договоры под обязательства закупки лекарств и создание производств со стороны инвесторов. "Таких контрактов мы заключили четыре на 70 млрд рублей на десятилетний срок. Под эти контракты поставщики обязаны создавать производства. Причем большая часть этих производств посвящена направлению онкологии - то, что сегодня является самым проблемным, самым дорогим и менее локализованным", - добавил столичный градоначальник.

По его словам, офсетные контракты решают проблему с производством онкологических лекарств. "Первое такое производство создается здесь, первая его очередь запускается в ближайшие недели. И в течение года весь этот огромный комплекс - более 40 тыс. кв. метров будет работать. Это будет один из самых современных [комплексов] в России", - сказал мэр Москвы.

Условия контракта

По условиям офсетного контракта, заключенного в 2017 году, российская инновационная компания "Биокад" взяла на себя обязательства в течение 2017-2021 годов построить высокотехнологичный фармацевтический комплекс общей площадью 43 тыс. кв. м. На предприятии запланировано освоить выпуск 40 лекарственных препаратов (22 международных непатентованных наименований) онкологического профиля. В свою очередь, правительство Москвы приняло на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в 2021-2027 годах на сумму около 2 млрд рублей в год. Закупаемые препараты будут поставляться в медицинские учреждения города.

Для строительства нового предприятия была выбрана производственная площадка "Алабушево" в Зеленограде, являющаяся частью ОЭЗ "Технополис "Москва". Размещение предприятия в ОЭЗ позволит инвестору пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными федеральным и городским законодательством. Инвестиции ЗАО "Биокад" в создание производства составят 3 млрд рублей.

Осенью в рамках первой очереди реализации проекта будут введены в эксплуатацию участки вторичной упаковки и контроля качества выпускаемой продукции. Через год - осенью 2021 года - планируется запуск биологического и химического производства по изготовлению 40 готовых лекарственных форм и двух фармацевтических субстанций. Планируемый объем поставок на следующий год составит свыше 400 тыс. упаковок.

Первыми будут поставлены капсулы "Темозоломид" для терапии злокачественной глиомы и меланомы, таблетки "Терифлуномид" для борьбы с рассеянным склерозом, шприцы "Филграстим" - первый российский гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, а также флаконы с растворами "Карбоплатин", "Паклитаксел", "Гемцитабин" и другими - для лечения различных видов рака.