Профицит внешнеторгового баланса России в январе - июле снизился на 43,5%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ по итогам семи месяцев 2020 года составило $59,4 млрд, что на 43,48% (или $45,7 млрд) меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров за январь - июль текущего года сократился на 23,3%, до $185,4 млрд, импорт уменьшился на 7,7%, до $126 млрд. Внешнеторговый оборот РФ снизился на 17,7% и составил $311,4 млрд.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, доля которых в отчетном периоде составила 53,7% против 64,3% в январе - июле 2019 года.

В товарной структуре импорта основная доля пришлась на машины и оборудование - 46,3% (в январе - июле 2019 года - 45,9%).

В страновой структуре внешней торговли РФ ведущее место занимает ЕС, на долю которого за семь месяцев 2020 года приходилось 38,9% российского товарооборота (годом ранее - 42,1%). На страны АТЭС приходилось 34,6% российского товарооборота (31,8%), на СНГ - 12,5% (12,2%), на страны ЕАЭС - 8,9% (8,6%).

Основными торговыми партнерами России в январе - июле 2020 года были: Китай, товарооборот с которым составил $59,9 млрд (-6,3% в годовом выражении); Германия - $22,1 млрд (-26,8%); Нидерланды - $16,9 млрд (-43,4%); США - $6,1 млрд (-8,3%); Великобритания - $12,1 млрд (+56,9%); Турция - $11,3 млрд (-20,9%); Италия - $10,8 млрд (-24,8%); Республика Корея - $10,7 млрд (-26,9%); Япония - $9,5 млрд (-16,5%); Польша - $7,7 млрд (-16,6%).