Исследование: повседневные расходы россиян в августе выросли на 5,3%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Повседневные расходы россиян в августе выросли на 0,5% к июлю, а по сравнению с августом 2019 года - на 5,3%, что стало наибольшим показателем в данном периоде за все годы наблюдений. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир".

"В августе номинальные расходы россиян выросли на 0,5%. По сравнению с предыдущим июлем индекс оказался выше на 5,3%. Расходы в августе являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений. Рост реальных расходов против прошлого года замедлился из-за эффекта высокой базы (рост в августе прошлого года)", - говорится в исследовании.

Реальные (очищенные от инфляции) расходы россиян за месяц не изменились, а рост против августа 2019 года составил 1%. Очищенные от инфляции расходы также стали самым высоким августовским значением. Расходы в июле, равно как и в августе, являлись наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений, при этом аналитики не исключили коррекции в динамике в ближайшие месяцы, поскольку в прошлые месяцы драйвером роста расходов являлся отложенный спрос после карантинных мер.

В августе расходы россиян с низким доходом не изменились. Россияне со средним доходом увеличили расходы (1,7%), а россияне с высоким доходом, наоборот, сократили (-0,5%). "По сравнению с августом 2019 года все доходные группы увеличили свои расходы (3,6%, 9,8% и 0,5% соответственно). Наблюдается значимая разница между ростом расходов доходных групп. Вероятно, среднедоходная группа наращивает расходы для поддержания своего привычного уровня потребления", - считают эксперты.

В исследовании отмечается, что лидером по росту расходов против прошлого месяца является Северо-Западный федеральный округ (2,4%). "Стоит отметить, что Дальневосточный и Центральный ФО стали единственными округами, где было отмечено падение (-3,2% и -1,5% соответственно). Среди округов против прошлого года расходы снизились в Сибирском (-2,8%), Уральском (-6,5%) и Дальневосточном (-7,4%) ФО. Наибольшим ростом против августа 2019 г. отметился Южный и Северо-Кавказский ФО (+8,4%). Мы видим существенные расхождения в динамике расходов по округам, но говорить о структурных изменениях пока рано: расхождения могут быть вызваны волатильностью", - указали аналитики.

В августе москвичи сократили свои расходы по сравнению с июлем на 3,6%, в годовом сопоставлении расходы жителей Москвы значительно выросли - на 11,6%. Петербуржцы, напротив, увеличили расходы и по сравнению с прошлым месяцем (5,1%) и по сравнению с августом 2019 года (13,6%). По-прежнему в двух крупнейших городах страны наблюдается крайне высокий рост расходов против прошлого года, который существенно влияет на общую динамику, говорится в исследовании.