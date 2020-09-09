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Глава АСИ заявила, что анимация и кино позволят нарастить объем креативной экономики

В настоящее время индустрия приносит 1-3% общего объема экономики
Глава АСИ Светлана Чупшева и министр культуры РФ Ольга Любимова ТАСС
Описание
Глава АСИ Светлана Чупшева и министр культуры РФ Ольга Любимова
© ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Креативная индустрия формирует лишь 1-3% общего объема экономики России, однако набирающее темп развитие отечественной анимации и кинематографа позволит увеличить эту долю. Такое мнение высказала в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на экспертной дискуссии "Самореализация молодежи в креативных индустриях", которая прошла на площадке ТАСС.

"Ежегодно прирост по креативным индустриям [составляет в мире] 13-15%, общий объем - 3 трлн долларов. Понятно, что потенциал нашей страны еще не совсем полностью реализован. Если сравнивать с той же экономикой Великобритании, Германии, где доля креативных индустрий в общем объеме экономики составляет 10-15%, то у нас это пока на уровне 1-3%. Но мы точно видим, что сегодня набирают темпы анимация, кино, мультипликация - это те ниши, которые интересны для молодых творческих ребят", - сказала она, добавив, что за счет развития этих отраслей может быть достигнут рост показателя.

По словам Чупшевой, множество идей, касающихся развития креативной индустрии, направлены к форуму "Сильные идеи для нового времени", который проводят в ноябре Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Прием идей к форуму "Сильные идеи для нового времени" продлится до 10 сентября. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономика, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все идеи оцениваются экспертами и проходят народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры форума, российские и международные эксперты в режиме онлайн вместе с авторами корректируют и дополняют идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах. В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их федеральным и международным экспертам на форуме "Сильные идеи для нового времени" в ноябре в Сочи. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты будут размещены в библиотеке "умных решений" "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

Организаторы форума - АСИ и Фонд Росконгресс. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Теги
РоссияФорум "Сильные идеи для нового времени"
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