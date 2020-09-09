Российские ученые создали виртуальную модель уранового месторождения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые Северского технологического института НИЯУ МИФИ разработали программно-аппаратный комплекс виртуальной модели уранового месторождения по заказу компании "Хиагда" (входит в контур управления уранового холдинга АРМЗ/горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом"). Об этом говорится в сообщении "Росатома".

Комплекс виртуальной реальности состоит из шлема, компьютера, контроллеров для рук и специального ПО. С помощью комплекса можно "оказаться под землей" - оператор видит в трехмерном изображении расположение рудных тел и фильтров скважин, может визуализировать строение пластов и перемещаться между ними.

Виртуальная модель создана на основе данных Источного месторождения, где в 2018 г. введен в опытную эксплуатацию проект "Умный полигон" - инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания. Программные комплексы помогают предприятию достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании

"Около десяти лет вся геологическая информация в АО "Хиагда" переводилась в цифру. В результате мы разработали геологическую информационную систему, в которую сегодня вносятся все данные при сооружении новых скважин", - сказал автор идеи и научный руководитель проекта, профессор Северского технологического института НИЯУ МИФИ Михаил Носков, чьи слова приводятся в сообщении.