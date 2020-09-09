Более 10 тыс. предприятий в Крыму получили субсидии на выплаты зарплат в период пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Господдержку на общую сумму в 934 млн рублей получили более 10 тыс. предприятий в Республике Крым в виде субсидий на выплату зарплат в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма ранее сообщал, что размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в месяце, за который предоставляется мера поддержки, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).

"Продолжается выплата региональной субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям из отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Сегодня осуществлена очередная выплата на 131 миллион рублей. Средства субсидии на общую сумму 934 миллиона рублей получил 10 281 субъект хозяйственной деятельности. С начала приема заявлений удовлетворено 18 873 заявки", - написал Аксенов.

Для подачи заявки получателю мер поддержки достаточно заполнить форму и отправить доступным способом: отправка скан-копии заявки по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, почтовым отправлением в налоговый орган, а также размещение в боксах в налоговых органах. Глава Крыма напомнил, что срок подачи заявок продлен до 31 октября 2020 года.

Ранее в среду Аксенов сообщил, что новая коронавирусная инфекция выявлена в Крыму за минувшие сутки у 52 человек. Всего в республике зарегистрировано 2 943 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровел за весь период пандемии 1 941 человек, умерли 35 пациентов.