Чернышенко заявил, что программу кешбэка нужно продлить как минимум до конца года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Программа кешбэка, поддержки внутреннего туризма с помощью возврата части затраченных на путешествия по России средств, должна быть продлена до конца года и распространяться на период новогодних каникул. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Есть понимание, что программу необходимо доработать с учетом предложений самих граждан, мы слышим обратную связь по поводу этой услуги, то, что говорит сама туриндустрия. Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей, - там было ограничение 4 ночи, наверное, это очень большое ограничение, 2 ночи можно будет сделать", - сказал он, отметив, что необходимо также сделать так, чтобы услугой можно было бы воспользоваться "в два клика".