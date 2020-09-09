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Чернышенко: для предоставления госуслуг онлайн необходима цифровизация всех процессов

Для этого также нужна унификация правил оказания муниципальных и региональных услуг, отметил вице-премьер

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Задачу по предоставлению 95% госуслуг онлайн нельзя выполнить без комплексной перестройки и цифровизации всех процессов в ведомствах. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

"И то, что у нас один из показателей национальных целей звучит как увеличение доли социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%, - с одной стороны он звучит просто, с другой стороны, он невероятно важен для эффективного госуправления. <...> Он дает возможность любому человеку в нашей стране получить услуги без хождения по органам власти, по МФЦ и так далее. Мы придем к тому, что в разы сократятся сроки предоставления услуг, снизится, самое главное, количество отказов по формальным признакам или когда люди не дожидаются ответов, или теряются их запросы. Но без комплексной перестройки и цифровизации всех процессов в ведомствах эту задачу, конечно, решить невозможно", - сказал он.

Ответственные за цифровизацию

Чернышенко попросил президента РФ Владимира Путина поручить главам субъектов назначить в каждый региональный орган исполнительной власти заместителя руководителя, ответственного за цифровую трансформацию.

В ходе совещания президента с членами правительства Чернышенко рассказал о том, что сейчас в каждом федеральном министерстве появились заместители руководителей, ответственные за цифровую трансформацию на федеральном уровне. Аналогичные назначения необходимы и на региональном уровне, уверен он.

"Именно на региональных, муниципальных уровнях людям оказывают госуслуги. Я прошу вас дать поручение главам субъектов назначить заместителей руководителей буквально каждого регионального органа исполнительной власти, который будет ответственен за цифровую трансформацию", - обратился Чернышенко к Путину.

В России во время пандемии запущено 12 полностью цифровых госуслуг, по ним подано 50 млн заявлений.

Для перевода 95% госуслуг в онлайн нужна унификация правил оказания муниципальных и региональных услуг.

Перевод большей части госуслуг в онлайн зависит от завершения централизации информационных ресурсов Пенсионного фонда, Ростреестра и МВД.

Правительство готово обеспечить всех пользователей портала госуслуг электронной подписью, но для этого нужны законодательные изменения.

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