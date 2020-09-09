Reuters: торговая "дочка" "Газпрома" закрывает отдел по торговле нефтью

ТАСС, 9 сентября. Зарубежное торговое подразделение "Газпрома" - Gazprom Marketing and Trading (GMT) закрывает отдел по торговле нефтью и нефтепродуктами в рамках продолжающегося в компании сокращения затрат, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"GMT не удалось получить (для продажи - прим. ТАСС) объемы нефти и нефтепродуктов от компаний группы "Газпром", поэтому ей приходилось торговать в основном сырьем сторонних компаний, которое было дорогим и давало относительно небольшую маржу", - сообщил один из источников.

Агентство отмечает, что после закрытия отдела компанию покинут около 20 человек по всему миру.

В настоящее время "Газпром" торгует нефтью и нефтепродуктами через другие дочерние компании, такие как "Газпром нефть" и "Газпром экспорт". GMT при этом специализируется на торговле природным газом, электроэнергией и СПГ и имеет офисы в Великобритании, Швейцарии, Сингапуре, Франции и США.