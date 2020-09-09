Дорогу в обход Вологды запустили после 20 лет строительства

ВОЛОГДА, 9 сентября. /ТАСС/. Обход города Вологды - 30-километровый участок федеральной трассы М-8 "Холмогоры" запустили после 20 лет строительства. Эта объездная трасса является дорожным каркасом, который соединил все транспортные артерии Северо-Западного округа, сообщил в среду полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан.

"Участок трассы М-8, или объездная дорога города Вологды, это каркас, который позволяет соединить все транспортные артерии Северо-Западного федерального округа. Здесь выход дорог на Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Архангельск. Практически это транспортный узел, который позволяет перераспределять транспортные потоки и скажется на социально-экономическом развитии непосредственно Вологодской области и в целом Северо-Западного округа", - сказал Гуцан на церемонии запуска дороги.

Он отметил, что строительство завершено во исполнение поручения президента России Владимира Путина, поставившего задачу создать единую транспортную систему и связать регионы цепочкой автодорог. "Важно и другое: колоссальный транспортный поток будет выведен из Вологды, старейшего города с многовековой историей. Это скажется положительно на решении вопросов содержания исторических памятников, объектов деревянного зодчества", - сказал полпред президента.

Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, строительство обхода было начато 20 лет назад и сегодня сдано в полном объеме, "все 30 км построены и капитально отремонтированы, дорога первой категории, которых в Вологодской области еще не было". "Это дорога в будущее, которую поддержал наш президент в октябре 2015 года, когда я с ним встретился. Когда он услышал сумму инвестиций - более 11 млрд - он сказал одну ключевую фразу: "Если людям это надо, мы ее обязательно построим". За три года компания "Вад", которая выступила подрядчиком, построила дорогу по своим качественным характеристикам абсолютно точно такую же, как только что сданная "Таврида" в Крыму. После "Тавриды" крупнейшим инфраструктурным объектом страны стал обход города Вологды", - сказал Кувшинников.

Крупные объекты региона

По его словам, будут продолжен реализуемые или проектируемые сейчас другие крупные инфраструктурные проекты региона - строительство второго моста в Череповце, расширение до четырех полос трассы на Архангельск до Сокола и строительство двухуровневой развязки на Сокол. Также это расширение до четырех полос дороги А-114 на Санкт-Петербург, от Череповца до Кадуя, строительство двухуровневых развязок на Суду и в Кадуе.

"Впереди у нас строительство и реконструкция дороги на Пошехонье Ярославской области для того, чтобы связать две трассы - А-114 и М-8. Впереди у нас расширение до четырех полос трассы от Вологды до Череповца. Мы создаем транспортный каркас Вологодской области, который будет служить и Северо-Западному федеральному округу, и Центральному округу, и в целом России. Вологодская область - это крупнейший логистический транспортный узел Центра и Северо-Запада страны", - сказал губернатор.

Как сообщили ТАСС в правительстве области, обход города Вологды (автомобильная дорога М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск) строилась с 2000 года, за первые восемь лет были проложены первый, второй и третий участки общей протяженностью 14,5 км и стоимостью более 2,5 млрд рублей, из которых 1,535 млрд рублей были выделены из федерального бюджета, почти 1 млрд рублей - из областного. Помимо автодороги второй технической категории были построены три крупные двухуровневые развязки и семь мостов и путепроводов, что существенно улучшило пропускную способность вологодского транспортного узла и дорожную ситуацию в Вологде.

Затем с 2008-го по 2020 год в ходе строительства четвертого пускового комплекса были проложены 16,8 км четырехполосной дороги первой категории с разделительным ограждением, три крупные двухуровневые развязки, две небольшие развязки-путепроводы и два моста общей протяженностью 140 м. Это позволило вывести весь транзитный транспорт за пределы Вологды, улучшить в нем экологическую и дорожную обстановку, а также связало между собой три федеральные трассы - М-8 "Холмогоры", А-114 Вологда - Новая Ладога и А-119 Вологда - Медвежьегорск. Стоимость строительства четвертого этапа составила 12 млрд рублей, они были выделены из федерального бюджета.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е - в России. Из 28 тыс. км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального.