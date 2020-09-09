Минэнерго не ожидает резких колебаний цен бензина в 2020 году

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ не ожидает в этом году каких-либо резких колебаний цены топлива на АЗС в связи с тем, что ситуация на рынке стабильная. Об этом в интервью журналу "Нефть и капитал" сказал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

"Цены на АЗС являются важным социальным индикатором стабильности рынка топливообеспечения, у нас есть уверенность, что в этом году мы не столкнемся с резкими колебаниями цен на топливо, ведь для этого созданы необходимые налоговые и регуляторные инструменты, в первую очередь демпфер, сглаживающий влияние колебания цен на мировых рынках", - считает он.

По его словам, динамика оптовых цен и производства находится на удовлетворительном уровне.

"Спрос восстановился на приемлемом уровне, постепенно копятся запасы на осень, а розничные цены остаются стабильными", - добавил он.