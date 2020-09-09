Путин поручил создавать туристическую инфраструктуру в неосвоенных уголках России

НОВО-ОГАРЕВО, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал развивать туристическую инфраструктуру в "диких местах". Обратить внимание на этот аспект он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в среду на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Вы сказали, что туризм связан со здоровым образом жизни. Надеюсь, что так оно и есть. Но для того, чтобы это было действительно всегда так, нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди, приезжая в какие-то относительно дикие места, где есть природа, чтобы это было комфортно, надежно, безопасно и чтобы там было, чем заниматься", - сказал президент, призвав проработать этот вопрос.

Путин заметил, что одно дело, когда люди приезжают в Сочи, "где тоже еще есть, над чем трудиться и что улучшать", другое дело - туризм в совершенно неосвоенных местах. "Здесь, конечно, еще очень многое нужно сделать для того, чтобы инфраструктура соответствовала требованиям сегодняшнего дня и ожиданиям граждан", - подчеркнул президент.

При этом он отметил, что сделать это без хорошего финансирования и качественной программы развития туризма невозможно. Он поддержал предложение Чернышенко изменить правила предоставления субсидий туристической отрасли. "Согласен, надо сохранить эти средства и, конечно, подумать о выделении дополнительных на следующий год", - сказал Путин.