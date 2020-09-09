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Путин заявил, что процедура внесудебного банкротства для граждан должна быть простой

Новый закон об упрощенной внесудебной процедуре банкротства граждан вступил в силу с 1 сентября

НОВО-ОГАРЕВО, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключает, что в дальнейшем в новый закон об упрощенной внесудебной процедуре банкротства граждан могут быть внесены корректировки. Как заявил глава государства на совещании с членами правительства в среду, главное - обеспечить доступность и простоту процедуры для граждан.

Новый закон вступил в силу с 1 сентября. По словам Путина, он "позволяет добросовестным, добропорядочным гражданам, которые переоценили свои силы при взятии кредита, выйти из сложной жизненной ситуации, в которой они оказались, выйти достойно". Глава государства заслушал доклад министра экономического развития Максима Решетникова о том, как документ уже применяется на практике.

"Нужно обеспечить доступность и простоту для граждан использования этого нормативного акта", - указал Путин. Он также поручил "посмотреть, как все работает на практике". "При необходимости, может, внести какие-то коррективы, я вас прошу и прошу ваше ведомство этим заняться", - указал президент Решетникову.

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