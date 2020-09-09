В ФНПР считают, что минимальный гарантированный доход повысит доходы россиян

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Введение в РФ минимального гарантированного дохода положительно повлияет на рост доходов миллионов россиян, считает глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Сегодня не только безработные могут претендовать на пособие, но и многие работающие люди на оплату своего труда в размерах, который не обеспечивает физиологическое выживание. Уже пора определиться не только с терминами в отношении базового гарантированного дохода граждан, но и с его размерами. <...> ФНПР готова принять активное участие в обсуждении и решении этого вопроса. Это положительно повлияет на рост доходов миллионов простых россиян", - сказал Шмаков, слова которого приводятся в сообщении на сайте ФНПР.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране минимального гарантированного дохода граждан. Он поручил фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости, которая в том числе проанализирует возможность введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан.

Медведев отметил, что пандемия продемонстрировала важность оказания поддержки гражданам для сохранения социальной стабильности. Поэтому идея минимального гарантированного дохода граждан требует "максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, организационной точки зрения, механизмов, которые могут использоваться".