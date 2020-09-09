Более 330 человек подали с 1 сентября в МФЦ заявления о внесудебном банкротстве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 300 человек обратились с 1 сентября в многофункциональные центры (МФЦ) с заявлениями о внесудебном банкротстве, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства.

"Механизм действует почти неделю, за это время в МФЦ обратились 334 человека с соответствующими заявлениями. По заявлениям 56 граждан такая процедура уже запущена", - отметил министр.

При этом в части обращений выяснилось, что исполнительное производство еще не закончено, добавил Решетников.

"В целом мы видим, что на этом этапе основная задача - это информирование и разъяснительная работа с людьми, с тем, чтобы социально не защищенные категории граждан понимали, как это работает, и могли этой услугой воспользоваться", - добавил глава МЭР.

Министр сообщил, что с момента принятия закона 31 июля регионы провели работу с консультантами МФЦ, выстроили работу с судами, с налоговой службой и со службой судебных приставов.

С 1 сентября в РФ разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с непогашенными долгами в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Такую возможность получили граждане, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю в связи с отсутствием имущества.