Мишустин призвал найти общее понимание принципов системы маркировки товаров в рамках ЕАЭС

НОВО-ОГАРЕВО, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным при создании системы маркировки товаров достичь понимания с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) о ее принципах.

"Идеологически мы все продумали, но очень важно, в первую очередь, создавая национальную систему [маркировки товаров] понимать, как мы с нашими коллегами по ЕАЭС построим эту систему", - сказал Мишустин в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Премьер отметил, что российская сторона делилась всеми наработками с партнерами по ЕАЭС. "Мне кажется важным, предлагая такую повестку дня, не останавливаться и дальше двигаться очень серьезно как в расширении номенклатуры маркируемых товаров, так и в технологиях", - уточнил он.

Глава правительства обратил внимание на эффективность введения системы маркировки, приведя в пример то, как легализуются целые отрасли. "Начало маркировки было с изделий меховых, попросту с шуб, которые начали маркировать. По всем абсолютно расчетам, которые давали маркетинговые ассоциации и соответствующие федеральные органы исполнительной власти, у нас примерно рынок меховых изделий был 6 млрд рублей, - сказал Мишустин. - После начала маркировки за год оказалось, что не 6 млрд рублей, а 60 - в 10 раз больше".